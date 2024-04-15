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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع تطوير كورنيش المشاية السفلية على النيل بطول 2كيلو متر

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عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا للجنة متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش المشاية السفلية علي النيل بطول 2 كيلو متر تقريباً وبتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه تقريبا من الخطة الاستثمارية للمحافظة.


ووجه"مختار" لأهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال وتكثيف العمالة وتقسيم المشروع الي قطاعات لرفع نسب التنفيذ للانتهاء من المشروع وفقا للبرنامج الزمني في أول مايو القادم.


وأكد " مختار " علي أننا نعمل جميعاً هنا في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل تنفيذ ومتابعة المشروعات الخدمية التي تخدم المواطنين.

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الخطة الاستثمارية للمحافظة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تطوير ورفع كفاءة لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مشروعات الخدمية محافظ الدقهلية متابعة المشروعات

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