تأجيل إعادة محاكمة متهم في اقتحام مركز شرطة كرداسة

قررت الدائرة الثالثة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة محاكمة المتهم محمد محمد زكي بشندي بالقضية رقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة والمقيدة برقم 955 لسنة 2013 كلي شمال الجيزة وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ " اقتحام مركز شرطة كرداسة "، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وذلك لجلسة 11 مايو المقبل للإطلاع والاستعداد للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.

و المتهم المعاد إجراءات محاكمته صدر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقًا، وهو المتهم الثاني بأمر الإحالة.