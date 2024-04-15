تشكيل الأهلي اليوم أمام الزمالك.. مفاجأة في الدفاع وورقة رابحة هجوميا

وسط غيابات كثيرة يعاني منها الأهلي اليوم في مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك، يدخل الأهلي المباراة بخيارات محدودة على مستوى الدفاع والهجوم ووسط الملعب وهو ما يضع المديرلا الفني والنقاد في حيرة بشأن تشكيل الأهلي المتوقع.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

يحل النادي الأهلي ضيفًا على فريق الزمالك في كلاسيكو الدوري المصري، حيث يستضيف الزمالك غريمه التقليدي الأهلي على استاد القاهرة الدولي في السابعة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة بينهما من الدوري المصري الممتاز.

غيابات الأهلي

ويغيب عن النادي الأهلي للإصابة عدد من اللاعبين أبرزهم ياسر ابراهيم وإمام عاشور وحسين الشحات للإصابة، وعلي معلول ومروان عطية بسبب عدم تماثلهم للشفاء بشكل كامل.

بالإضافة إلى الحارس المخضرم محمد الشناوي الذي يغيب للمرة الثانية على التوالي أمام الزمالك بسبب الإصابة.

ويغيب أيضا للإصابة بيرسي تاو حمزة علاء، وأليو ديانج، بينما يغيب لأسباب فنية كل من خالد عبد الفتاح وكريم فؤاد ومحمد الضو كريستو.

تشكيل الأهلي المتوقع

وأفصح أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، عن ورقة الأهلي الرابحة في لقاء اليوم من خلال حسابه على فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"كولر يستقر على وسام أبوعلي لقيادة هجوم الأهلي أمام الزمالك الليلة".

ووفقًا لعدد من المحللين فإن التشكيل المتوقع للأهلي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: عمر كمال، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم الدبيس

الوسط: كوكا، عمرو السولية، أفشة

الهجوم: رضا سليم، أحمد عبد القادر، وسام أبو علي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

والناقل الحصري الوحيد لمباراة الأهلي والزمالك قناة أون تايم سبورتس 1، ويسبقها استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.