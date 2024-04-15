عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، على أن تعود للانعقاد في تمام الحادية عشر من صباح غد الثلاثاء.

وأحال مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية ، وكل ما دار بشانه من مناقشات لأعضاء المجلس وكذلك ردود ممثلي الحكومة الي لجنة الصحة والسكان لدراستة ومناقشتة وإعداد تقرير بشأنه وعرضه علي المجلس بجلسة قادمة.