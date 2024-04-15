محافظ سوهاج يزور دير الأحمر | صور

زار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم، دير القديسين الأنبا بيجول والأنبا بشاي (الدير الأحمر) بسوهاج، وكان في استقباله الراهب القمص أنطونيوس الشنودي أمين الدير، وعدد من الآباء رهبان الدير، حيث زار الكنيسة الأثرية واستمع لشرح معالم الدير الأثري والأيقونات الجدارية بالكنيسة الأثرية، وملخص لتاريخ الرهبنة في منطقة أدريبة التي يقع بها الدير الأثري العريق.



وأبدى المحافظ انبهاره بالكنيسة الأثرية وبروعة وجمال أيقوناتها.

رافق محافظ سوهاج خلال الزيارة الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد الهادي مدير مكتب المحافظ، والسيد هلال ذكي رئيس مجلس مركز ومدينة سوهاج.