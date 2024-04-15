كولر يقترب من تحقيق رقم مانويل جوزيه القياسي مع الأهلي أمام الزمالك

في عالم كرة القدم، تتمتع المباريات الكبيرة مثل قمة القطبين بين الأهلي والزمالك بأهمية خاصة، وهي فرصة يسعى فيها كل مدرب لتحقيق الانتصارات وتحقيق الأرقام القياسية التي تكون علامة فارقة في مسيرته.

ومنذ توليه قيادة الفريق الأحمر، تحدى مارسيل كولر نفسه لتحقيق النجاحات والانتصارات، ولا شك أن القمة أمام الزمالك تمثل فرصة كبيرة له لتحقيق إنجاز تاريخي.

المدير الفني السويسري، الذي أظهر تحت قيادته الفريق تحسناً ملحوظاً في أدائه ونتائجه، يستعد اليوم لخطوة جديدة في مسيرته، وهي محاولة تكرار رقم جوزيه القياسي في الفوز بـ5 مباريات قمة متتالية على الزمالك.

وعلى مدار السنوات الأخيرة، شهدت المباريات بين الأهلي والزمالك منافسة شديدة، وتحولت إلى معركة ملحمية على أرض الملعب، ومع وجود كولر في صدارة الجهاز الفني للأهلي، بدأت الأمور تأخذ منحى إيجابياً بالنسبة للفريق الأحمر.

في المباريات الأربع السابقة التي خاضها الأهلي تحت قيادة كولر أمام الزمالك، تمكن الفريق من تحقيق الفوز فيها جميعا، وهو إنجاز لافت يعكس تأثيرا واضحا للمدرب السويسري على الفريق.

وبالتالي، يبدو أن كولر جاهز للدخول في تحد جديد وتحقيق رقم جوزيه القياسي، وهو ما يضع مباراة اليوم في مصاف اللقاءات التاريخية التي قد تحمل معها الكثير من الذكريات والإنجازات لجماهير الأهلي.

ويترقب عشاق الكرة المصرية وعشاق الأهلي بشكل خاص، كيف ستكون استراتيجية كولر في هذا اللقاء الحاسم، وهل سيتمكن من مواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأها أمام الزمالك؟ ذلك ما سنكتشفه في موقعة القمة اليوم.