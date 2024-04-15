عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يقترب من تحقيق رقم مانويل جوزيه القياسي مع الأهلي أمام الزمالك

صدى البلد

في عالم كرة القدم، تتمتع المباريات الكبيرة مثل قمة القطبين بين الأهلي والزمالك بأهمية خاصة، وهي فرصة يسعى فيها كل مدرب لتحقيق الانتصارات وتحقيق الأرقام القياسية التي تكون علامة فارقة في مسيرته.

ومنذ توليه قيادة الفريق الأحمر، تحدى مارسيل كولر نفسه لتحقيق النجاحات والانتصارات، ولا شك أن القمة أمام الزمالك تمثل فرصة كبيرة له لتحقيق إنجاز تاريخي.

المدير الفني السويسري، الذي أظهر تحت قيادته الفريق تحسناً ملحوظاً في أدائه ونتائجه، يستعد اليوم لخطوة جديدة في مسيرته، وهي محاولة تكرار رقم جوزيه القياسي في الفوز بـ5 مباريات قمة متتالية على الزمالك.

وعلى مدار السنوات الأخيرة، شهدت المباريات بين الأهلي والزمالك منافسة شديدة، وتحولت إلى معركة ملحمية على أرض الملعب، ومع وجود كولر في صدارة الجهاز الفني للأهلي، بدأت الأمور تأخذ منحى إيجابياً بالنسبة للفريق الأحمر.

في المباريات الأربع السابقة التي خاضها الأهلي تحت قيادة كولر أمام الزمالك، تمكن الفريق من تحقيق الفوز فيها جميعا، وهو إنجاز لافت يعكس تأثيرا واضحا للمدرب السويسري على الفريق.

وبالتالي، يبدو أن كولر جاهز للدخول في تحد جديد وتحقيق رقم جوزيه القياسي، وهو ما يضع مباراة اليوم في مصاف اللقاءات التاريخية التي قد تحمل معها الكثير من الذكريات والإنجازات لجماهير الأهلي.

ويترقب عشاق الكرة المصرية وعشاق الأهلي بشكل خاص، كيف ستكون استراتيجية كولر في هذا اللقاء الحاسم، وهل سيتمكن من مواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأها أمام الزمالك؟ ذلك ما سنكتشفه في موقعة القمة اليوم.

مانويل جوزيه المدير الفني السويسري القمة بين الأهلي والزمالك الأهلي والزمالك مارسيل كولر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء مش هتقطع|بشرى سارة لسكان هذه المناطق مع عودة جدول تخفيف الأحمال

بدءًا من اليوم .. لمدة ساعتين| جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقاهرة والمحافظات

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

تشكيل الأهلي اليوم أمام الزمالك.. مفاجأة في الدفاع وورقة رابحة هجوميا

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

مفاجأة بشأن شركة أوبر.. محامي المتهم بواقعة حبيبة الشماع يكشف التطورات|فيديو

بتوب الستومك.. نسرين طافش بإطلالة جريئة تثير الجدل

ترشيحاتنا

غرامة 50 ألف جنيه.. لحظة النطق بالسجن 15 عاما للسائق المتهم بقضية حبيبة الشماع

لهذا السبب| مفيش قطع للكهرباء اليوم في جميع المحافظات

ماكرون يقترح "هدنة أولمبية" في غزة وأوكرانيا

فنانة مغربية متهمة بقـ ـتل زوجها وسرقه أمواله.. تفاصيل

ذكرى ميلاد الشيخ الشعراوي.. العلماء: من الأولياء الصالحين وجدد في الدين بأسلوبه المتميز

يقتصر على إزالة التعديات.. النقل توضح قرار تفويض رئيس هيئة الكباري والطرق ببعض صلاحيات الوزير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

بإمكانات خارقة لن تجدها من قبل.. حاسب محمول AOKZOE A2 Ultra الجديد

فستان مكشوف .. هدى الأتربي تثير ضجة بإطلالة جريئة

بـ 10 جنيهات فقط .. طريقة عمل المايونيز

فيديو

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

صاحبه جاله هبوط في الطائرة.. محمد رمضان يتصدر التريند بسبب ذلك الفيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

اﻟﻤﺰﻳﺪ