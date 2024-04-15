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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مستقبل وطن: زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية يؤكد انحياز الرئيس للمواطن البسيط

المهندس تامر الحبال،
المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بح

قال المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن تنفيذ وزارة المالية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد بنسبة 20%، ورفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي، يؤكد انحياز الرئيس السيسي للمواطن البسيط، وحرصه على تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم.

وأضاف تامر الحبال في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، أن القيادة السياسية  تعمل على تحسين معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، واستمرار برنامج الحماية الاجتماعية يهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي. 

وأوضح الحبال، أن  زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في العام المالي الجديد 2024 / 2025، مقارنة بـ 529.7 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الصحة والتعليم، من القرارات التي  تعود بالنفع على المواطن، حيث أن صحة الإنسان وبناء الإنسان من أهداف الدولة.

وأشار الحبال إلى أن الدولة ترجمة الحماية الاجتماعية في كثير من المبادرات وكذلك من خلال عدد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب، وذلك من أجل صحة أفضل للمواطن، ،وفي مجال التعليم حدث تطور كبير في إنشاء الكثير من المدارس وكذلك تطوير المناهج التعليمية وأصبحت أوضاع الصحة والتعليم أفضل بكثير مما كانت عليه في السابق، وذلك لأن الرئيس السيسي يؤكد في كثير من اللقاءات على أهمية الصحة والتعليم  وجعلهم في أولويات عمل الحكومة.
ولفت الحبال إلى أن الحماية الاجتماعية في عهد الرئيس السيسي  مستمرة لإصراره على أن يعيش المواطن المصرية في حياة كريمة  تليق به، وأن يشعر المواطن  بوجود الدولة وحرصها على تحقيق متطلباته والعمل على تنفيذها.

وأكد الحبال أن زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية ، لها تأثير كبير على حياة المواطن في ظل ارتفاع الأسعار من قبل التجار، وسوف تساعد الأسر المصرية في تلبية احتياجاتهم المعيشية.

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