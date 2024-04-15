أوكرانيا: كندا وعدت بإرسال 450 طائرة مسيرة خلال الصيف

تعتزم كندا نقل 450 مركبة جوية بدون طيار متعددة الأغراض من طراز SkyRanger إلى أوكرانيا في وقت مبكر من هذا الصيف، بينما ستخصص ليتوانيا 3 ملايين يورو لطائرات بدون طيار من طراز FPV.

وأشارت وكالة أوكرينفورم الأوكرانية إلى أنه تمت مناقشة هذه المساعدات في اجتماع استثنائي لمجموعة قيادة تحالف الطائرات بدون طيار، وفقًا لتقارير وزارة الدفاع الأوكرانية.

وفي الاجتماع، أطلعت أوكرانيا شركاءها على التطورات في ساحة المعركة والاحتياجات العاجلة لصد هجمات الجيش الروسي وتقرر أن تبدأ كندا عملية نقل 450 نظام دفاع جوي متعدد الأغراض SkyRanger في وقت مبكر من هذا الصيف.

وإلى جانب ذلك من المقرر أن تتبرع ليتوانيا بمبلغ 3 ملايين يورو لإنتاج طائرات بدون طيار FPV لأوكرانيا.

وأكدت هولندا نيتها التعاقد على مجموعة من طائرات Heidrun RQ-35 بدون طيار بقيمة 200 مليون يورو، بالتعاون مع الدنمارك وألمانيا.

وستقوم ألمانيا أيضًا بنقل طائرات الاستطلاع بدون طيار VECTOR 211.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني "الوضع على الجبهة يتغير يوما بعد يوم مع استمرار الجيش الروسي في مهاجمة الأهداف المدنية، وخاصة البنية التحتية للطاقة ونحن بحاجة إلى أدوات للرد غير المتماثل لأن وقت مناقشة الحلول ينفد، نحن بحاجة إليها الآن".

وحث وزير الدفاع اللاتفي أندريس سبرودس الأطراف على أن يتذكروا أن الحرب مستمرة، لذا فقد حان الوقت لجميع المشاركين لتوحيد الجهود لدعم المبادرة، التي تكتسب زخما وتنتظر مساهمة دول جديدة.