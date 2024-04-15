عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: كندا وعدت بإرسال 450 طائرة مسيرة خلال الصيف

صدى البلد

تعتزم كندا نقل 450 مركبة جوية بدون طيار متعددة الأغراض من طراز SkyRanger إلى أوكرانيا في وقت مبكر من هذا الصيف، بينما ستخصص ليتوانيا 3 ملايين يورو لطائرات بدون طيار من طراز FPV.

وأشارت وكالة أوكرينفورم الأوكرانية إلى أنه تمت مناقشة هذه المساعدات في اجتماع استثنائي لمجموعة قيادة تحالف الطائرات بدون طيار، وفقًا لتقارير وزارة الدفاع الأوكرانية.

وفي الاجتماع، أطلعت أوكرانيا شركاءها على التطورات في ساحة المعركة والاحتياجات العاجلة لصد هجمات الجيش الروسي وتقرر أن تبدأ كندا عملية نقل 450 نظام دفاع جوي متعدد الأغراض SkyRanger في وقت مبكر من هذا الصيف.

وإلى جانب ذلك من المقرر أن تتبرع ليتوانيا بمبلغ 3 ملايين يورو لإنتاج طائرات بدون طيار FPV لأوكرانيا. 

وأكدت هولندا نيتها التعاقد على مجموعة من طائرات Heidrun RQ-35 بدون طيار بقيمة 200 مليون يورو، بالتعاون مع الدنمارك وألمانيا.

وستقوم ألمانيا أيضًا بنقل طائرات الاستطلاع بدون طيار VECTOR 211.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني "الوضع على الجبهة يتغير يوما بعد يوم مع استمرار الجيش الروسي في مهاجمة الأهداف المدنية، وخاصة البنية التحتية للطاقة ونحن بحاجة إلى أدوات للرد غير المتماثل لأن وقت مناقشة الحلول ينفد، نحن بحاجة إليها الآن".

وحث وزير الدفاع اللاتفي أندريس سبرودس الأطراف على أن يتذكروا أن الحرب مستمرة، لذا فقد حان الوقت لجميع المشاركين لتوحيد الجهود لدعم المبادرة، التي تكتسب زخما وتنتظر مساهمة دول جديدة.

أوكرانيا 450 طائرة بدون طيار SkyRanger ليتوانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء مش هتقطع|بشرى سارة لسكان هذه المناطق مع عودة جدول تخفيف الأحمال

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

بدءًا من اليوم .. لمدة ساعتين| جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقاهرة والمحافظات

تشكيل الأهلي اليوم أمام الزمالك.. مفاجأة في الدفاع وورقة رابحة هجوميا

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

عواصف رملية وترابية وحرارة 35.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بهذا الموعد

غرامة 50 ألف جنيه.. لحظة النطق بالسجن 15 عاما للسائق المتهم بقضية حبيبة الشماع

ترشيحاتنا

ذكرى ميلاد الشعراوي.. ماذا فعل عند فقده 50 ألف جنيه؟ قصص عجيبة عن كراماته

وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل

"الانتقام آتٍ".. رسالة وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأمريكي بشأن الرد على إيران

عودة جدول تخفيف الأحمال..إزاي تحافظ على سلامة الأجهزة الكهربائية عند قطع التيار؟

إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية.. الرئيس السيسي يولي أهمية قصوى لمستشفى 500500

نصف مليون فلسطيني.. ضخ المياه إلى خان يونس جنوب قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمستخدمي آيفون.. تحديث مهم ينهي مشكلة الهواتف المعطلة |ما القصة

هاف ستوماك.. ساندي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

بإمكانات خارقة لن تجدها من قبل.. حاسب محمول AOKZOE A2 Ultra الجديد

فيديو

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

صاحبه جاله هبوط في الطائرة.. محمد رمضان يتصدر التريند بسبب ذلك الفيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

اﻟﻤﺰﻳﺪ