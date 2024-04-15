محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال التشطيبات الجارية بمقر العاصمة الإدارية للمحافظة

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال التشطيبات الجارية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

حيث تفقد الموقف التنفيذي بمبنى فرع بنك مصر و الجاري فرشه وتأثيثه بعد انتهاء أعمال الإنشاءات؛ استعدادًا للافتتاح. كما تابع الانتهاء من فرش وتأثيث الخيمة البدوية المُلحقة كقاعة تراثية لاستقبال ضيوف العاصمة، موجهًا بسرعة استكمال أعمال اللاندسكيب داخل العاصمة وبمحيطها الخارجي وتركيب لافتات المباني الحكومية.

من ناحية أخرى، تفقد الزملوط ميدان مطار الخارجة بعد التطوير، مؤكدًا على متابعة ورعاية أشجار الزينة و النخيل واللاندسكيب بالميدان.