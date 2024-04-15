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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير تحكيمي يكشف مفاجأة في حال صعود الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح الدولية لكرة القدم، عن مفأجاة لجماهير الاهلي في حالة صعود الفريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا

وكتب عامر العمايرة عبر موقع أكس : فى معلومة حابب أذكرها بدرى شوية‏ وفقاً لجدول الدورى المعلن فى حال صعود الأهلى لنهائي دوري أبطال أفريقيا،‏ سيتم تأجيل 3 مباريات للأهلى،‏المقاولون العرب 15 مايو، و‏سموحة 19 مايو، و‏زد 27 مايو.

 

ويتواجه قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك، اليوم الاثنين، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي على أرض استاد القاهرة الدولى.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك القادمة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة الأهلى والزمالك في الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري، ويسبقها استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

عامر العمايره دوري ابطال افرقيا - الأهلي صعود الاهلي لنهائي افرقيا

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