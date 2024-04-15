نصف مليون فلسطيني.. ضخ المياه إلى خان يونس جنوب قطاع غزة

كشفت السلطات في غزة، اليوم الاثنين، أن ضخ المياه بدأ في مدينة خان يونس الواقعة في جنوب قطاع غزة، ليستفيد منها نصف مليون فلسطيني.

وأوضح رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم، أن ضخ المياه إلى مدينة خان يونس بدأ من وصلة بني سهيلا جنوب قطاع غزة اليوم، بعد الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال إعادة تأهيل خط المياه الناقل الرئيسي من هذه الوصلة وأجزاء كبيرة من الخطوط المتفرعة منه.

وأشار "غنيم" إلى أن هذا الإنجاز يأتي استكمالاً للمساعي الكبيرة التي تبذلها الحكومة الفلسطينية، والهادفة إلى توفير الاحتياجات الرئيسية لأهالي غزة، حيث سيعمل الخط على إيصال المياه إلى ما يقارب 500,000 نسمة في مدينة خان يونس وبلدات عبسان الكبيرة والجديدة وبني سهيلا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر السابع على التوالي، والذي تسبب في استشهاد وإصابة أكثر من مائة ألف فلسطيني، إلى جانب استمرار الانتهاكات في الضفة الغربية من جانب المستوطنين وقوات الاحتلال.