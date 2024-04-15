عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نصف مليون فلسطيني.. ضخ المياه إلى خان يونس جنوب قطاع غزة

خان يونس
خان يونس

كشفت السلطات في غزة، اليوم الاثنين، أن ضخ المياه بدأ في مدينة خان يونس الواقعة في جنوب قطاع غزة، ليستفيد منها نصف مليون فلسطيني.

وأوضح رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم، أن ضخ المياه إلى مدينة خان يونس بدأ من وصلة بني سهيلا جنوب قطاع غزة اليوم، بعد الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال إعادة تأهيل خط المياه الناقل الرئيسي من هذه الوصلة وأجزاء كبيرة من الخطوط المتفرعة منه.

وأشار "غنيم" إلى أن هذا الإنجاز يأتي استكمالاً للمساعي الكبيرة التي تبذلها الحكومة الفلسطينية، والهادفة إلى توفير الاحتياجات الرئيسية لأهالي غزة، حيث سيعمل الخط على إيصال المياه إلى ما يقارب 500,000 نسمة في مدينة خان يونس وبلدات عبسان الكبيرة والجديدة وبني سهيلا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر السابع على التوالي، والذي تسبب في استشهاد وإصابة أكثر من مائة ألف فلسطيني، إلى جانب استمرار الانتهاكات في الضفة الغربية من جانب المستوطنين وقوات الاحتلال.

ضخ المياه إلى خان يونس جنوب قطاغ غزة ضخ المياه مازن غنيم سلطة المياه الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء مش هتقطع|بشرى سارة لسكان هذه المناطق مع عودة جدول تخفيف الأحمال

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

بدءًا من اليوم .. لمدة ساعتين| جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقاهرة والمحافظات

تشكيل الأهلي اليوم أمام الزمالك.. مفاجأة في الدفاع وورقة رابحة هجوميا

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

عواصف رملية وترابية وحرارة 35.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بهذا الموعد

غرامة 50 ألف جنيه.. لحظة النطق بالسجن 15 عاما للسائق المتهم بقضية حبيبة الشماع

فستان مكشوف .. هدى الأتربي تثير ضجة بإطلالة جريئة

ترشيحاتنا

ذكرى ميلاد الشعراوي.. ماذا فعل عند فقده 50 ألف جنيه؟ قصص عجيبة عن كراماته

وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل

"الانتقام آتٍ".. رسالة وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأمريكي بشأن الرد على إيران

عودة جدول تخفيف الأحمال..إزاي تحافظ على سلامة الأجهزة الكهربائية عند قطع التيار؟

إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية.. الرئيس السيسي يولي أهمية قصوى لمستشفى 500500

نصف مليون فلسطيني.. ضخ المياه إلى خان يونس جنوب قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمستخدمي آيفون.. تحديث مهم ينهي مشكلة الهواتف المعطلة |ما القصة

هاف ستوماك.. ساندي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

بإمكانات خارقة لن تجدها من قبل.. حاسب محمول AOKZOE A2 Ultra الجديد

فيديو

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

صاحبه جاله هبوط في الطائرة.. محمد رمضان يتصدر التريند بسبب ذلك الفيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

اﻟﻤﺰﻳﺪ