أحمد حسن يطرح سؤالا مثيرا للجمهور قبل مواجهة الأهلي والزمالك

طرح أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، سؤالا للجمهور قبل مواجهة الأهلي والزمالك من منافسات الدوري المصري.

وكتب احمد حسن، عبر حسابه بموقع فيسبوك "الزمالك و الأهلي، ما هي توقعاتكم لنتيجة مباراة اليوم؟".

ويتواجه قطبا الكرة المصرية، اليوم الاثنين، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمةوالتاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي على أرض استاد القاهرة الدولى.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك القادمة

تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة الأهلى والزمالك في الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري، ويسبقها استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية،