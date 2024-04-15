وزير الخارجية البريطاني: سلاح الجو الملكي لا يستطيع إسقاط الطائرات الروسية في أوكرانيا

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الاثنين إن سلاح الجو الملكي لا يمكنه إسقاط الطائرات الروسية بدون طيار فوق أوكرانيا، كما كان الحال في إسرائيل.

أكد وزير الخارجية البريطاني أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى خطر التصعيد وحرب واسعة النطاق في أوروبا، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف كاميرون أن استخدام طائرات سلاح الجو الملكي لإسقاط الطائرات الروسية بدون طيار فوق أوكرانيا سيؤدي إلى "تصعيد خطير" للصراع.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة أسقطت عدة طائرات إيرانية بدون طيار كانت قد أطلقت على أهداف في إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأشار كاميرون، تعليقًا على المساعدات البريطانية لأوكرانيا: "لقد فعلنا أكثر من أي دولة أخرى بشكل فردي لمساعدة الأوكرانيين"، مضيفا "لقد قمنا بتدريب أكثر من 60 ألف جندي أوكراني، وكنا أول من قدم لهم أسلحة مضادة للدبابات، منذ فترة طويلة".

وحذر وزير الخارجية البريطاني من مخاطر استخدام الأصول العسكرية البريطانية في مواجهة مباشرة مع روسيا.