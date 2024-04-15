جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن مناورات عسكرية قرب الحدود اللبنانية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 15 أبريل أنه من المقرر أن يجري مناورة عسكرية في مناطق الجليل الأوسط والأعلى، تبدأ صباح الثلاثاء وحتى بعد الظهر.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان له أنه خلال المناورة سيتم الشعور بحركة قوات الأمن والمركبات والطائرات في المنطقة، حسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

منطقة الجليل هي قريبة من الحدود اللبنانية، حيث يتمركز حزب الله، الذي يتبادل القصف مع جيش الاحتلال منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد 24 ساعة من إطلاق فصائل المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة.

يأتي ذلك بعد يومين من الهجوم الإيراني ضد إسرائيل، الذي وقع أمس الأول السبت حيث أطلقت طهران مئات الصواريخ والطائرات المسيرة بدون طيار، ضد تل أبيب التي تمكنت من إسقاط 99% منها بمعاونة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.