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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هولندا تعيد فتح سفارتها في طهران ولا تستبعد إغلاقا جديدا

صدى البلد

أعلنت هولندا اليوم الاثنين 15 أبريل 2024 عن إعادة فتح سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران بعد إغلاقها لمدة يومين لأسباب تتعلق بالسلامة.

وأوضحت في بيان لها أنها لا تستبعد إغلاقا جديدا لسفارتها، قائلة: "تستمر مراقبة أمن التمثيلية عن كثب، مما يجعل الإغلاق الجديد ممكنا في المستقبل القريب"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

ونصحت الحكومة الهولندية مواطنيها أمس بعدم السفر إلى إسرائيل بسبب الوضع الأمني غير المستقر بعد الغارات الجوية التي شنتها إيران خلال الليل.

يأتي ذلك بعد يومين من الهجوم الإيراني ضد إسرائيل، الذي وقع أمس الأول السبت حيث أطلقت طهران مئات الصواريخ والطائرات المسيرة بدون طيار، ضد تل أبيب التي تمكنت من إسقاط 99% منها بمعاونة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

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