الاتحادي الديمقراطي: رؤية الرئيس السيسي للصراع داخل المنطقة ثاقبة

أكد الدكتور محمد كامل صديق امين شباب الجمهورية بحزب الاتحادي الديمقراطي وعضو الهيئه العليا للحزب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له رؤيه ثاقبة بشأن الصراع الدائر بالشرق الأوسط.

وقال إن القيادة السياسية تعي تماما مايخطط له الكيان الصهيوني ومن يساعده لجر مصر لحرب داخل المنطقة واشعال الصراع في الشرق الأوسط من أجل حلم التقسيم الكبير للمنطقة.

وأضاف ان اللعبة الايرانية الإسرائيلية الان داخل المنطقة تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية تعلمها مصر جيدا قبل أن تبدأ وهذا ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي سابقا ونوه به مرات عدة.

وأكد كامل انه لاخوف علي وطن يحميه الصقور وان الجيش المصري قادر على ردع اي اعتداء على الأراضي المصريه وان مصر لن تنجرف إلي حرب او مهاترات داخل المنطقة فمصر خارج دائرة الصراع ولن تكون لقمه صائغه لمن تسول له نفسه العبث مع الجيش المصري وحال حدوث ذلك سيصبح الرد قاص لابعد الحدود.

في السياق نفسه ثمنت قيادات حزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة المحاسب حسن ترك رئيس الحزب الدور الرائع اللذي يقوم به الرئيس السيسي في الازمة الدائرة بمنطقة الشرق الأوسط وكيفية التعامل مع هذا الملف باحترافية مطلقة.

وأكد ترك خلال لقائه بأمانة شباب الحزب ان الحزب في غرفة عمليات دائمه خلال هذه الفترة لمتابعة وتحليل تطورات الصراع الدائر بالمنطقه واننا لدينا ثقة مطلقة في القيادة السياسية والجيش المصري في إدارة هذا الملف وان اي قرار ستتخذه الدولة سوف يتم تأييده ودعمه.