عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الاتحادي الديمقراطي: رؤية الرئيس السيسي للصراع داخل المنطقة ثاقبة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الدكتور محمد كامل صديق امين شباب الجمهورية بحزب الاتحادي الديمقراطي وعضو الهيئه العليا للحزب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له رؤيه ثاقبة بشأن الصراع الدائر بالشرق الأوسط.

وقال إن القيادة السياسية تعي تماما مايخطط له الكيان الصهيوني ومن يساعده لجر مصر لحرب داخل المنطقة واشعال الصراع في الشرق الأوسط من أجل حلم التقسيم الكبير للمنطقة.

وأضاف ان اللعبة الايرانية الإسرائيلية الان داخل المنطقة تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية تعلمها مصر جيدا قبل أن تبدأ وهذا ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي سابقا ونوه به مرات عدة.

وأكد كامل انه لاخوف علي وطن يحميه الصقور وان الجيش المصري قادر على ردع اي اعتداء على الأراضي المصريه وان مصر لن تنجرف إلي حرب او مهاترات داخل المنطقة فمصر خارج دائرة الصراع ولن تكون لقمه صائغه لمن تسول له نفسه العبث مع الجيش المصري وحال حدوث ذلك سيصبح الرد قاص لابعد الحدود.

في السياق نفسه ثمنت قيادات حزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة المحاسب حسن ترك رئيس الحزب الدور الرائع اللذي يقوم به الرئيس السيسي في الازمة الدائرة بمنطقة الشرق الأوسط وكيفية التعامل مع هذا الملف باحترافية مطلقة.

وأكد ترك خلال لقائه بأمانة شباب الحزب ان الحزب في غرفة عمليات دائمه خلال هذه الفترة لمتابعة وتحليل تطورات الصراع الدائر بالمنطقه واننا لدينا ثقة مطلقة في القيادة السياسية والجيش المصري في إدارة هذا الملف وان اي قرار ستتخذه الدولة سوف يتم تأييده ودعمه.

السيسي الرئيس السيسي حزب الاتحادي الديمقراطي مصر الولايات المتحدة الامريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام الزمالك.. مفاجأة في الدفاع وورقة رابحة هجوميا

بدءًا من اليوم .. لمدة ساعتين| جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقاهرة والمحافظات

عواصف رملية وترابية وحرارة 35.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بهذا الموعد

فستان أنيق .. هدى الأتربي تبهر المتابعين بإطلالة مميزة

أسيست ناصر ماهر| الجزيري يفتتح التسجيل للزمالك في مرمى الأهلي

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة.. قرار عاجل بشأنه الآن

عواصف رملية وترابية تصل القاهرة بعد ساعات.. فيديو

ترشيحاتنا

1-1| أحمد عبد القادر يسجل التعادل لـ الأهلي في مرمى الزمالك

البيت الأبيض يعلن تقديم مقرح جديد لوقف إطلاق النار في غزة |تفاصيل

"غريب جدا".. تعليق نجم الأهلي السابق على ضربة الجزاء الملغاة

الولايات المتحدة تكشف حقيقة تلقي معلومات عن الهجوم الإيراني على إسرائيل

خيارات الأهداف.. طلب عاجل من نتنياهو للجيش الإسرائيلي

الـ VAR يلغي ركلة جزاء لـ الزمالك ضد الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غريبة.. هنا الزاهد تصدم متابعيها بإطلالة جديدة

ملابس لافتة .. هيفاء وهبي تخطف الأنظار على إنستجرام

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. ازاى توقف التدخين بسهولة

لمستخدمي آيفون.. تحديث مهم ينهي مشكلة الهواتف المعطلة |ما القصة

فيديو

دوللي شاهين تحتفل بأغنية ست البنات وظهور نادر لـ ابنتها نور

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

صاحبه جاله هبوط في الطائرة.. محمد رمضان يتصدر التريند بسبب ذلك الفيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ