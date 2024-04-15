زيلينسكي يطالب الغرب بحماية أوكرانيا مثل إسرائيل

ناشد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الدول الغربية الدفاع عن أوكرانيا بنفس الطريقة التي دافعوا بها عن إسرائيل خلال الهجوم الإيراني.

وكتب زيلينسكي: “من خلال الدفاع عن إسرائيل، أثبت العالم الحر أن مثل هذه الوحدة ليست ممكنة فحسب، بل فعالة أيضًا”، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأكد زيلينسكي أن سياسة مماثلة ممكنة فيما يتعلق بحماية أوكرانيا، التي، مثل إسرائيل، ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي.

يأتي ذلك بعد يومين من الهجوم الإيراني ضد إسرائيل، الذي وقع أمس الأول السبت حيث أطلقت طهران مئات الصواريخ والطائرات المسيرة بدون طيار، ضد تل أبيب التي تمكنت من إسقاط 99% منها بمعاونة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.