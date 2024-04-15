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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل رياضة القليوبية يتابع إنشاء الملعب الخماسي بكفرالجمال بتكلفة مليون جنيه ..صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية عملية انشاء ملعب خماسي بنظام حق الانتفاع bot بمركز شباب كفر الجمال التابع لإدارة شباب طوخ بقيمة انشائية تصل إلى مليون جنيه لمدة 7 سنوات برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.  

وأكد الصبروط على متابعة مديرية الشباب والرياضة لإنشاء الملعب على أن ينتهي الانشاء ويتم تسليم الملعب لبدء التشغيل في أول مايو 2024 بحضور عبد الهادي حسب النبي حبيب رئيس مجلس إدارة المركز .

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إلى تميز  المحافظة في مشروعات الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع والتي وصلت إلى 127 مشروع استثماري منها 65 مركز شباب بتكلفة انشائية 800 مليون جنية وقيمة ايجارية 250 مليون جنيه.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تسعى من خلال مشروعات الطرح الاستثماري إلى تطوير البنية التحتية والانشائية لمراكز الشباب والأندية الرياضية والتي من شأنها توسيع قاعدة ممارسة النشاط وتقديم خدمات أفضل وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

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القليوبية مديرية الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إدارة شباب طوخ

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