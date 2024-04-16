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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات جبارة.. ريلمي تعلن رسميًا عن سلسلة هواتفها Realme P1

سلسلة هواتف ريلمي
سلسلة هواتف ريلمي Realme P1

أعلنت شركة "Realme" ريلمي الصينية رسميًا عن سلسلة هواتفها Realme P1 والتي تضم هاتفي Realme P1 للنسخة الأساسية و Realme P1 Pro للنسخة المميزة، حيث تضم الهواتف عددًا من الميزات والمواصفات الفائقة. 

 

مواصفات سلسلة هواتف ريلمي Realme P1     

ويأتي هاتفي Realme P1 وRealme P1 Pro بشاشات من نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة بجودة عرض +FHD، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع توفير سطوعًا يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع. 

 

ويقدم Realme P1 وRealme P1 Pro كاميرات رئيسية بدقة 50 ميجابكسل باستخدام مستشعر LYT600 من سوني مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، ويأتي Realme P1 مزودًا بمستشعر بدقة 2 ميجابكسل بينما يأتي P1 Pro مزودًا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. 

وحصل Realme P1 على معالج  Dimensity 7050  مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6/8 جيجابايت ومساحة تخزين 128/256 جيجابايت، بينما يحصل P1 Pro على معالج  Snapdragon 6 Gen 1 SoC مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين 128/256 جيجابايت.

وتعمل سلسلة Realme P1 بواجهة المستخدم Realme UI 5.0 استنادًا إلى نظام التشغيل Android 14. 

 

وتوفر سلسلة Realme P1  بطاريات بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع SuperVOCO بقدرة 45 وات.

 

 

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