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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسعر مناسب.. أحدث موبايل أوبو Oppo للشباب في 2024

هاتف أوبو Oppo A1
هاتف أوبو Oppo A1 5G

يعد هاتف Oppo A1 5G واحد من أفضل هواتف شركة أوبو الصينية التي تم إطلاقها مؤخرًا والمخصصة للشباب والطلبة حيث يضم الهاتف عددًا من المواصفات المميزة أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية وبطارية 5000 مللي أمبير.  

 

وجاء هاتف أوبو  Oppo A1 5G، بشاشة من نوع IPS LCD قياس 6.72 بوصة، وبجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة. 

 

ويقدم هاتف أوبو Oppo A1 5G كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

 

ويعمل هاتف أوبو Oppo A1 5G بمعالج من نوع Snapdragon 695، من إنتاج شركة كوالكوم، والمقترن بمعالج رسوميات Adreno 619، وما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وما يصل إلى 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية. 

 

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A1 5G على بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع مقبس شحن USB Type-C، ونظام تشغيل Android 13، وواجهة المستخدم للسوفت وير ColorOS 13.1. 


 

 

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