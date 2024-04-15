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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يفتتح موسم حصاد محصول القمح 2024

جانب من الجوله
جانب من الجوله

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، موسم حصاد محصول القمح ٢٠٢٤ بإحدى المزارع بقرية الشركة ٨ بمركز الخارجة، يرافقهما الدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال التشطيبات الجارية بمقر العاصمة الإدارية للمحافظة

أكد الزملوط على ضرورة  المتابعة المستمرة لأعمال الحصاد لضمان عدم وجود أي معوقات تواجه المزارعين، والمرور على كافة الشون والصوامع؛ للتأكد من جاهزيتها واستيفائها لكافة شروط التخزين، وتيسيرإجراءات الإستلام من المزارعين وسداد مستحقاتهم المالية فور عملية التوريد وفقًا للضوابط والحوافز التي حددتها الدولة.

أوضح المحافظ أن المساحة المنزرعة من المحصول الإستراتيجي هذا العام بلغت ٣٢٨ ألف فدان، بزيادة قدرها ٨ آلاف فدان عن العام الماضي، بمتوسط إنتاجية ١٧طن/الفدان، مثمنًا جهود الدولة لدعم وتشجيع المزارعين للتوسع في زراعة وإنتاجية كأحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير العملة الصعبة.

كما أشار إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى اليوم بلغ ٧٠ طنًا بنقاط الاستلام التي تضم صومعة شرق العوينات وسعتها ٦٠ ألف طن، وصومعة الخارجة سعة ٤٥ ألف طن، وشونة غرب الموهوب وسعتها ٧٠٠ طن، و شونة الفرافرة وسعتها ٧٠٠ طن ايضًا، بالإضافة إلى نقاط التجميع بالجمعيات الزراعية، موجهًا بمتابعة عمل لجان فرز واستلام الاقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع وشون؛ للتأكد من سلامة الاقماح وجودتها.

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