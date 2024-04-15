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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

موسيقي شهير يغني ويرقص.. الشبيه الـ 40 للرئيس مبارك يظهر في الهند

صدى البلد

مغني هندي لا يعرف الكثيرون ملامحه ولكن يحفظ محبو الأفلام والدراما الهندية صوته عن ظهر قلب، حتى جاءته الشهرة على حدود مصر شهرة خالصة على طبق من ذهب.

في يوم وساعة ودقيقة لا نعلمها بالضبط انتشر مقطع فيديو لرجل هندي في برنامج المواهب "إنديان أيدول" ضمن لجنة الحكام وهو يصحح لفتاة كيف تغني إحدى الأغاني الهندية.

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يبدو الأمر عاديًا بالنسبة للعالم ولكنه بالنسبة للمصريين لم يكن شيء هينًا إطلاقًا، فكانت ملامح المغني والموسيقار الهندي "أبهيجيت بهاتاشاريا" نسخة من ملامح الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

فعلى مدار الأيام الماضية تم تداول الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وأضاف المصريون بحسهم الفكاهي لمساتهم الخاصة والساخرة على مقاطع فيديو أخرى لـ بهاتاشاريا.

شهرة وأرقام من التفاعل والوصول ضخمة انطلقت من مصر إلى الهند حتى علم بها الموسيقار "بهاتاشاريا" وهو غير مصدق كيف ومتى ولماذا حدثت تلك الضجة، ليعلق قائلًا:" واو.. أنا تريند في مصر".

غزو مصري في تعليقات “أبهيجيت”

الأمر لم يتوقف على فيديو أو أثنين أو حتى 3 بل كثرت الفيديوهات للفنان وأضاف عليها المصريون أغاني مصرية عليها، وترجمة بعضها، كما علق المصريون في الصفحة الرسمية لـ أبهيجيت".

ففي التعليقات وجد المصريون أن الشبه ليس في الشكل فقط بل والصوت أيضًا:"شبه صوته كمان"، "حتى الصوت بجد مش معقول"، وأوضح آخر:"هو الخالق الناطق سبحان الله".

واكسبت تلك الشهرة قوة لـ معجبي "بهاتاشاريا" ليطلبوا من المصريين أن يدعموه  ويقدموه للغناء مع الهضبة عمرو دياب، ليرد المصريون بالواجب :"ييجي ينور مصر ويعمل حفلة".

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ولكن مع كل هذه الضجة من هو " أبهيجيت بهاتاشاريا"؟

باختصار "بهاتاشاريا" أحد عواميد الغناء في الهند، فمعظم الأغاني في الأفلام الهندي الشهيرة في الفترة من عام 1982 حتى 2009 هو من قام بغنائها، ومن بعد 2009 بات بهاتاشاريا ينتقي الممثلين والأفلام الذي سيغني فيها.

وكان يؤدي أغانيه عدد من الممثلين الهنود المشهورين  خلال أفلامهم مثل شاروخان وسليمان خان وأكشاي كومار وأجاي فيجان.

أبهيجيت الذي بدأ حياته كمحاسب قانوني نجح خلال مسيرته الفنية على مدار 60 سنة في تقديم أنواع وأشكال من الأغاني الهندية الشهيرة على المستوى المحلي والعالمي. 

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