تونس و "الناتو" يبحثان التحديات الكبرى في حوض البحر الأبيض المتوسط

التقى وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، اليوم الاثنين، بالأميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها إن "عمار" ناقش مع "باور" التحديات الكبرى التي تواجه دول حوض البحر الأبيض المتوسط وسبل التعاطي معها في إطار الحوار المتوسطي الذي نحتفي هذه السنة بالذكرى 30 لإنشائه.

وأشار البيان إلى أن الجانبين استعرضا علاقات التعاون المثمرة بين تونس ومنظّمة حلف شمال الأطلسي وسبل مزيد دعم علاقات الشراكة بينهما خدمة للمصلحة المشتركة للطرفين ومن أجل التصدّي سويّا للتهديدات ومختلف الرهانات المشتركة.

وأضاف بيان الخارجية التونسية أن الطرفين اتفقا على تكثيف الحوار السياسي المنتظم الذي يجمع تونس بمنظّمة حلف شمال الأطلسي وعلى ضرورة إدماج محاور تعاون جديدة بينهما على غرار الهجرة والتحوّلات المناخية ومكافحة الإرهاب.