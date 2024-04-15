شعبة الأجهزة الكهربائية: انخفاض جديد في الأسعار قريبا

أكد جورج سدرة رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية في الجيزة، أنه هناك انخفاضا من 10 لـ 15 % في أسعار الأجهزة الكهربائية بالأسواق.

وقال جورج سدرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" مع استقرار سعر الصرف في الأسواق أدى إلى حدوث توازن في الأسواق وانخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية ".

وتابع جورد سدرة :" استقرار أسعار الأجهزة الكهربائية يؤدي إلى انضباط السوق ولا يوجد أوفر برايس في أسعار الأجهزة الكهربائية بالأسواق".

واكمل جورج سدرة :" بعض الشركات تقوم بتقديم عروض بتخفيضات كبيرة للمواطنين من اجل شراء الأجهزة الكهربائية ".

ولفت جورج سدرة :" سيكون هناك انخفاض جديد في أسعار الأجهزة الكهربائية بمعدل 5 % في الفترة المقبلة ".