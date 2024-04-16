جروسي: إيران أغلقت منشآتها النووية "لاعتبارات أمنية" بعد الهجوم على اسرائيل

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إنه تم إبعاد مفتشي الوكالة عن مواقع المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا أن ايران أغلقت منشآتها النووية "لاعتبارات أمنية" يوم الاحد وأعادتها للعمل، الاثنين.

وحذر جروسي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي ، الاثنين، من احتفاظ إيران باحتياطيات كبيرة من اليورانيوم المخصب لا يعني أن طهران تمتلك أسلحة نووية.

وأضاف جروسيأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لديها معلومات حول وجود برنامج نووي إيراني، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية.

وأشار جروسي إلى أن: "حقيقة تراكم اليورانيوم عند مستوى مرتفع للغاية لا تعني تلقائيًا أن لديك أسلحة نووية".

ونوه جروسي أيضًا إلى أنه يخطط لزيارة روسيا وأوكرانيا في المستقبل القريب.