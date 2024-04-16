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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جروسي: إيران أغلقت منشآتها النووية "لاعتبارات أمنية" بعد الهجوم على اسرائيل

جروسي
جروسي

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إنه تم إبعاد مفتشي الوكالة عن مواقع المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا أن ايران أغلقت منشآتها النووية "لاعتبارات أمنية" يوم الاحد وأعادتها للعمل، الاثنين. 

 وحذر جروسي  خلال جلسة مجلس الأمن الدولي ، الاثنين، من احتفاظ إيران باحتياطيات كبيرة من اليورانيوم المخصب لا يعني أن طهران تمتلك أسلحة نووية.

وأضاف جروسيأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لديها معلومات حول وجود برنامج نووي إيراني، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية.

 

وأشار جروسي إلى أن: "حقيقة تراكم اليورانيوم عند مستوى مرتفع للغاية لا تعني تلقائيًا أن لديك أسلحة نووية".

ونوه جروسي أيضًا إلى أنه يخطط لزيارة روسيا وأوكرانيا في المستقبل القريب.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية جروسي المنشآت النووية ايران

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