حسام المندوه يكشف أسباب رفض الزمالك خوض قمة الدوري في السعودية.. فيديو

أعرب حسام المندوه، أمين صندوق مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادته الغامرة بالانتصار الذي حققه الزمالك على حساب الأهلي في قمة الدوري المصري.

وقال حسام المندوه، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «مبروك لكل جماهير الزملكاوية ومبروك لمجلس الإدارة واللاعبين».

وأردف قائلًا: «انتصار مهم جدًا ويثبت أن النادي في الطريق الصحيح، وهذا الفوز يعطينا دفعًا للأمام ويطمئن الجماهير على وضع النادي».

وحول أسباب عدم رغبة مجلس إدارة الزمالك في خوض لقاء القمة في القاهرة، قال حسام المندوه: «المباراة الماضية لم نكن سعداء ما بدا عليه المنظمون من شيء في مباراة نهائي الكأس يظهر فيه ميلًا لصالح المنافس، رغم أننا كنا سعداء بالتواجد في المملكة العربية السعودية».

وأضاف أمين صندوق نادي الزمالك: «الجماهير أعربت عن غضبها تجاه ما حدث في مباراة نهائي الكأس، فكان وجهة نظرنا هو أن نلعب هنا في القاهرة وسط جمهورنا، وكان هذا هو الأفضل بالنسبة لنا في المرحلة الحالية».

وحقق الزمالك الانتصار على حساب الأهلي بهدفين مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، احتضنها ستاد القاهرة الدولي.

ويدين الزمالك بالفضل في الانتصار لمهاجمه التونسي سيف الجزيري الذي أحرز هدفي انتصار الزمالك في الدقيقتين 44 و86 من زمن المباراة، بينما أحرز أحمد عبد القادر هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده من النقاط إلى النقطة 21 في المركز العاشر خلف الأهلي صاحب المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط، لكن يتبقى للمارد الأحمر مباراتين أكثر من الفارس الأبيض.