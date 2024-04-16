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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة إزالة الشحوم اللاصقة بشكل فعال من خزائن المطبخ اللامعة

مطبخ
مطبخ

لإزالة الشحوم اللاصقة بشكل فعال من خزائن المطبخ اللامعة، يمكنك اتباع الخطوات التالية، بحسب ما نشره موقع “إكسبريس”.

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المواد المطلوبة لإزالة الشحوم اللاصقةمن خزائن المطبخ اللامعة

محلَّل الدهون أو منظف متخصص للمطابخ.

قطعة قماش ناعمة أو إسفنجة.

ماء فاتر.

التنظيف لإزالة الشحوم اللاصقةمن خزائن المطبخ اللامعة

قبل البدء في تنظيف الخزائن، تأكد من إزالة أي أوانٍ أو محتويات من الداخل.

قم بتطبيق محلَّل الدهون أو منظف المطابخ على الشحوم اللاصقة على الخزائن. 

تأكد من اتباع تعليمات الاستخدام الموجودة على العبوة.

اترك المحلَّل يعمل لبضع دقائق ليذيب الشحوم ويسهل إزالتها.

استخدم قطعة قماش ناعمة أو إسفنجة لفرك الشحوم بلطف. 

قد تحتاج إلى تطبيق ضغط طفيف لإزالة البقع العنيدة.

اشطف القماش أو الإسفنجة بانتظام بالماء الفاتر لإزالة الشحوم المذابة.

استمر في تنظيف الخزائن بالمحلَّل وشطف القماش حتى تزول جميع آثار الشحوم.


التجفيف واللمعان

بمجرد إزالة الشحوم بشكل كامل، استخدم قطعة قماش جافة ونظيفة لتجفيف الخزائن بشكل جيد وتمنع تراكم الرطوبة.

إذا كانت الخزائن لامعة، يمكنك استخدام مناديل مبللة بقليل من الماء وتلميع الخزائن بلطف لتحقيق لمعان إضافي.

تأكد من تجفيف الخزائن تمامًا قبل إعادة وضع الأواني أو المحتويات.

يُنصح بتنظيف الخزائن بانتظام للحفاظ على مظهرها اللامع والنظيف. 

قد يكون من المفيد أيضًا وضع طبقة رقيقة من الشمع المخصص للمطابخ على الخزائن بعد التنظيف للمساعدة في الحفاظ على لمعانها وحمايتها من تراكم الشحوم في المستقبل.

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