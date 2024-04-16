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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: تحقيق نتيجة جيدة أمام مازيمبي يشفع لكولر بعد خسارة القمة

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن الأهلي أصبح مطالبا بتحقيق نتيجة إيجابية أمام مازيمبي الكونغولي خارج ملعبه، وحال تجاوز تلك اللقاء فأنه سيشفع له كثيرًا بعدما حدث في لقاء الزمالك والدفع بلاعبين غير جاهزين بنسبة كبيرة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "قد يكون كولر دفع ببعض اللاعبين لتجهيزهم أمام مازيمبي، وهي مباراة ستقام في وقت وأجواء صعبة للغاية".

وأضاف: "عبدالله السعيد لن يقدم أفضل أداء في مركزه الحالي مع الزمالك، خصوصا أنه يلعب في نفس المركز الذي يشارك فيه ناصر ماهر (صانع الالعاب)، ومع الأهلي كان يتألق ويسدد كثيرًا".

وأكمل: "عدم وضوح جدول مواعيد المباريات الافريقية، من اسباب تخبط جدول الدوري المصري، ومستوى الأهلي والزمالك متراجع بشكل واضح في المباراتين الماضيتين، لا يوجد كرة قدم ممتعة، ولم يظهر أي لاعب بشكل مميز".

وواصل: "طاهر محمد طاهر بعيد عن المستوى الجيد، وهو كان غير متواجد في الشوط الأول، ونفس الأمر عمر كمال في الشوط الأول".

وتابع: "التحكيم هو من يصنع بعض المشكلات في المباريات، وطالما نتحدث بمثل هذه الطريقة فلن نتقدم مطلقا".

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