فنانون يتدربون على المشاركة بحفل إيقاد شعلة أولمبياد باريس 2024

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، فنانون يتدربون لحفل إيقاد شعلة أولمبياد باريس 2024.

ووفقا للتقرير، فإنه تم إيقاد شعلة الأولمبياد خلال بروفة الألعاب الأولمبية في اليونان أمس الإثنين، قبل يوم واحد من حفل الإضاءة الرسمي لأولمبياد باريس.