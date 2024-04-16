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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب بالشرقية تُنظم ندوة بعنوان "النظافة وحماية البيئة وأثرهما على صحة الإنسان"

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان " النظافة وحماية بالبيئة واثرهما على صحة الانسان "يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

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أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة إلي أنه من المقرر أن يقوم الشيخ عاطف محمد شومان عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والذي سوف يتحدث فيها عن أهمية ومظاهر النظافة فى الإسلام وأثر ذلك على البيئة ويوضح أهمية أن نعلم أولادنا سلوك النظافة ويبين أن النظافة الحسية تقابلها النظافة المعنوية والتي تتطلب جهوداً تشاركية من الجميع.

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