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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية: توفير 693 فرصة عمل داخل 22 شركة بالقطاع الخاص

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن توفير 693 فرصة عمل داخل 22 شركة بالقطاع الخاص مؤكداً أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء على شبح البطالة وتوفير دخل ثابت يدر عليهم دخلا ثابتا ليحيوا حياه كريمة.

وأشاد المحافظ بمجهودات مديرية العمل في التواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته بجانب توفير فرص عمل لذوي القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية باعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.

 

ومن جانبه أشار احمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل إلى قيام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاته وقدراته وامكانياته لافتا إلى أنه خلال شهر مارس الماضي تم توفير 693 فرصة عمل بالمدارس الخاصة وشركات تصنيع المواد الغذائية والمنسوجات والالكترونيات والكرتون والصناعات الكهربائية والطباعة والاخشاب والتبريد والتجميد وصناعة الكابلات الكهربائية ووسائل النقل وغيرهم.

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أوضح وكيل وزارة العمل أنه للتعرف على الوظائف الشاغرة والبالغ عددها 693 وظيفة بالقطاع الخاص يمكن الاطلاع علي الملفات المرفقة.

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