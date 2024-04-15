زراعة وبيطري الشرقية تنظمان ندوة تثقيفية للعاملين عن صحة وسلامة منتجات الألبان

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها، مشيداً بالتعاون والتنسيق بين مديريتي الزراعة والطب البيطري في عقد الندوات التوعوية والارشادية للعاملين للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة التدريب بالمديرية بالتنسيق مع إدارة التأمين بمديرية الطب البيطري بتنفيذ ندوة تثقيفية صحة وسلامة منتجات الألبان وخاصة الجبن وفوائده وأضراره على صحة الإنسان.

أوضح وكيل وزارة الزراعة قيام الدكتورة أمال أحمد إبراهيم والدكتورة مروة محمد يحيى بمديرية الطب البيطري بتقديم الندوة والتي تم خلالها الحديث عن جودة وسلامة الجبن بأنواعه حيث تم مناقشة فوائده وأضراره على صحة الانسان وأنواعه وكيفية التفرقة بين الجبن الطبيعي والجبن نباتى الدهن وكذلك التعريف بالجبن المطبوخ كأحد أنواع الأجبان.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت التعريف بكيفية التفرقة بين السمن الطبيعي والسمن الصناعي المهدرج وخطورة السمن الصناعي على صحة وسلامة الانسان وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.