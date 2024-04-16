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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الزراعة توجه نصائح للمزارعين لتفادي الخسائر في المحاصيل بسبب تقلبات الطقس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن فصل الربيع أصبح فصل متقلب في درجات الحرارة بسبب تغير المناخ، وأصبحت هناك بعض الموجات التي تضفي أجواء صيفية مبكرة وكل فترة تأتي موجة وتنتهي ثم تأتي أخري وهكذا.

وأضاف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن حالة الطقس ستشهد غدا ارتفاعا مؤقتا بحوالي من ست إلى سبع درجات، وهذا أعلي من معدلاته الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام.

وتابع الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن هذا الارتفاع يأتي فى توقيت مهم لمعظم الزراعات الموجودة مثل القمح، ناصحا المزارعين فى حالة وجود حصاد غدا للقمح المبكر او الموجود بالظهير الصحراوى أن يتوقف عن الحصاد غدا لانه سيكون سرعات رياح نشطة مع درجات الحرارة.

الدكتور محمد علي فهيم محمد علي فهيم الزراعة تغير المناخ فصل الربيع

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