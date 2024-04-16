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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: نستهدف تطوير أصناف محاصيل تواكب التغيرات المناخية.. فيديو

محمد القرش المتحدث
محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن ملف القمح من أهم الملفات، كما أن الدولة تولي ملف الزراعة بشكل كامل اهتماما كبيرا، حيث شهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة السابقة.

وأضاف “ القرش”، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الموسم الحالي سيكون استثنائيا بالنسبة للقمح وزراعته، منوها إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أصناف تواكب التغيرات المناخية.

وأوضح أن هناك ما يعرف بالخريطة الصنفية، ويتم من خلالها تحديد أماكن زراعة الأصناف في جميع المحافظات، حيث يتم توزيع التقاوي وفقا لتلك الخريطة.

وشدد على أن الدولة تنتج ما يقرب من 10 أو 11 مليون طن من القمح، منوها إلى أن الدولة تسعى إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من معظم المحاصيل الاستراتيجية.

 

الزراعة وزارة الزراعة القمح الخريطة الصنفية المحاصيل الاستراتيجية

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