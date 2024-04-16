تطور كبير وزيادة مساحات القمح.. متحدث وزارة الزراعة يوضح جهود الدولة

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة :إن ملف القمح من أهم الملفات، كما أن الدولة تولي ملف الزراعة بشكل كامل اهتماما كبيرا، حيث شهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة السابقة.

وأضاف “ القرش” خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن حجم الأراضي التي تمت إضافتها للأراضي الزراعية غير مسبوقة، متابعا: الدولة تسعى إلى توسيع المساحات المنزرعة وتعظيم إنتاجية الفلاح المصري من القمح.

وأكمل: الدولة وردت تقاوي معتمدة للمزارعين بنسبة 100% في موسم الحصاد وذلك لضمان إنتاجية أعلى للفدان، وتم تسعير القمح بسعر أعلى عن العام الماضي.

وشدد على أن الفلاح سيورد القمح بسعر 2000 جنيه، منوها بأن متوسط إنتاجية الفدان وصلت إلى 18 أو 20 أردبا للفدان، وذلك دليل على التطور الكبير في الزراعة.