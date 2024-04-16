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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي يوضح أسباب هزيمة النادي الأهلى أمام الزمالك في مباراة القمة

الناقد الرياضي وائل
الناقد الرياضي وائل سامي

علق الناقد الرياضي وائل سامي، على مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية التي أقيمت مساء أمس، وانتهت بفوز نادي الزمالك بنتيجة 2/ 1 على النادي الأهلي.

وقال “وائل سامي” إن المباراة كانت قوية من الناحية الفنية، خاصة من جانب النادي الزمالك، متابعا: توقعت هزيمة الأهلي بعد رؤية التشكيل الرسمي للمباراة.

وأكمل: النادي الأهلي كان يعاني من غيابات مؤثرة مثل حسين الشحات وبيرسي تاو ومروان عطية وإمام عاشور، متابعا: الزمالك كان يعاني من غيابات أيضا أبرزهم خروج وإصابة زيزو.

وشدد على أن المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر استهان بالزمالك ويتحمل نتيجة الخسارة بنسبة 100 % إلى جانب الأخطاء الفردية من بعض اللاعبين مثل عصبية محمد عبد المنعم غير المبررة. 
 

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