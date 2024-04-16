مصادر تكشف عن ضغط أمريكي كبير لمنع الاحتلال من الرد على إيران

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، عن ممارسة الولايات المتحدة ودول أخرى لضغوط مكثفة على إسرائيل ليكون ردها مدروسا ومحدودا أو ألا ترد أبدا على إيران.

وذكرت شبكة ان بي سي الأمريكية، أنه وفق ما ذكر مسؤولين أمريكيين فان رد إسرائيل على إيران قد يكون محدودا وقد يتضمن ضربات على قوات إيران وحلفائها في الخارج.

وكشف المسؤولون الأمريكيون ان المسؤولين الإسرائيليين أطلعوا نظراءهم الأمريكيين على خيارات الرد المحتملة، لكن لم يتم إطلاعهم على قرار إسرائيل بشأن كيفية الرد وموعده لكنه قد يحدث في أي وقت.

وذكر المسؤولون ان رد إسرائيل قد يشمل ضربات في سوريا ولا نتوقع أن يستهدف مسؤولين إيرانيين كبارا وقد يستهدف الرد شحنات أو مرافق تخزين لأجزاء صواريخ متقدمة أو أسلحة مرسلة إلى حزب الله.

وذكرت المصادر ان واشنطن لا تنوي المشاركة في الرد ونتوقع أن تطلعنا إسرائيل على المعلومات بشأن الإجراءات.