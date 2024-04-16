اقتراح برغبة لإيجاد حل فوري لأزمة إطفاء إشارات المرور بالإسكندرية أثناء انقطاع الكهرباء

تقدم النائب المهندس محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسكندرية، باقتراح برغبة للمُستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، مُوجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حول إيجاد حل فوري لأزمة إطفاء إشارات المرور الواقعة على طريق الجيش "الكورنيش" بالمحافظة، وذلك نظرًا لانقطاع التيار الكهربائي طبقا لجدول تناوب تخفيف الأحمال بالمحافظة.

ووفقًا للمُذكرة الإيضاحية التي تقدم بها النائب المهندس محمد صبري، فأن شركة توزيع كهرباء الإسكندرية تقوم بتنفيذ خطه تخفيف الأحمال بقطع التيار الكهربائي عن أحياء محافظة الإسكندرية لمدد تتراوح من ساعة إلى ساعتين، وأثناء انقطاع الكهرباء تنطفئ إشارات المرور في المناطق الواقعة بها مما يتسبب في مشكلة عبور المشاة في هذه الأوقات وخاصه طريق الجيش "الكورنيش" وتتسبب في وقوع حوادث دهس للمواطنين بسبب عشوائية عبور الطريق، لذا اقترح النائب محمد صبري، ايجاد حل سريع وناجز لتنظيم عبور المشاة للطرق الرئيسية حفاظًا علي ارواح المواطنين .

وفي نفس السياق، أوصى النائب المهندس محمد صبري، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسكندرية، شركة توزيع الكهرباء بتنفيذ الحل الناجز والفوري وذلك بتوفير مولدات كهربائية مُتحركة لفرق الطوارئ من أجل إيجاد حل مُوقت وفوري أثناء انقطاع التيار الكهربائي بإنارة إشارات المرور على طريق "الكورنيش" والبدء الفوري في تشغيلها، كما أوصى أيضًا بعمل دراسة وافية لإمداد إشارات المرور بالطاقة الشمسية واستخدامها في المستقبل القريب لضمان استدامة الحل لأي طوارئ تحدث مُستقبلا، وتزامنًا مع تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في فصل الصيف.