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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع جهود محافظة الفيوم في مشروعات حياة كريمة

رصف الطرق بالفيوم
رصف الطرق بالفيوم

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الفيوم في المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للوقوف على الموقف التنفيذي وتذليل المعوقات أولاً بأول لتسريع وتيرة العمل بها، لدخولها في الخدمة وفقا للجداول الزمنية المحددة وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القري الأكثر احتياجاً وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والعمل علي خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القري للمرأة المعيلة والشباب .

وأعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تنفيذ عدد 10 مشروعات لرصف الطرق "خارجية وداخلية" تخدم أهالي قرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري"حياة كريمة" ، منهم عدد 5 طرق بقرى مركز إطسا، ومثلها بقرى مركز يوسف الصديق، في إطار حرص الدولة المصرية لتحسين شبكة الطرق، وتسهيل حركة المركبات، وتيسيراً على المواطنين في تنقلاتهم .

وأوضح محافظ الفيوم، أن مشروعات الطرق بمبادرة "حياة  كريمة" التي يتم تنفيذها الآن بقرى مركزى إطسا هى، "طريق إطسا / دائري الفيوم" بطول ٤كم، وطريق "داخلي الغرق قبلي" بطول 3كم، وطريق داخلي "تادرس / القاسمية" بطول 1كم، كما بلغت أعمال تسوية وتمهيد الطرق الداخلية بقرية قلهانة بإجمالي طول 3.2كم، وأعمال تسوية وتمهيد الطرق الداخلية بمنشية ربيع بقرية قلهانة بإجمالي طول 5كم،.

وأضاف "الأنصاري" أن أعمال الرصف  وتمهيد الطرق بقرى مركز يوسف الصديق ضمن مبادرة "حياة كريمة" شملت رصف طريق "المسلات / شكشوك" ، وطريق الريان / قارون، وطريق قليون / مدينة ماضي، ورصف الطريق الداخلي بقرية قصر الجبالي، ورصف الطريق الداخلي لقرية قارون، مؤكداً علي التنسيق مع كافة الجهات المعنية للإنتهاء من أعمال الرصف في أسرع وقت، وخلال جدول زمنى محدد.

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وزارة التنمية المحلية محافظة الفيوم حياة كريمة السيسي

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