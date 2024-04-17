«التصديري للصناعات»: جار إنشاء منصة رقمية للتجارة الإلكترونية للأغذية المصنعة

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أنه جار إنشاء منصة رقمية لـ التجارة الإلكترونية للأغذية المصنعة لتنمية الصادرات الغذائية المصرية بالتعاون مع شركة "Distichain" أحد الشركات المزودة لخدمات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح المجلس أنه تم توقيع بروتوكول التعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي المنبثق عن جامعة الدول العربية والمتخصصة في مجال التحول الرقمي خلال الاجتماع السنوي لجامعة الدول العربية في أبو ظبي.

وأضاف أن المشروع يخدم الأمن الغذائي والتحول الرقمي في المنطقة العربية كون مصر أكبر الدول العربية المنتجة والمصدرة للأغذية المصنعة مع مشاركة المزيد من الهيئات الداعمة ودعم التجارة الدولية السلسة.

وتابع أنه في إطار التعاون مع الجهات الدولية فإنه يتم التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بمشروع Trade لتنفيذ استراتيجية الدولة في زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي لزيادة فرص اختراق المنتجات المصرية للأسواق الدولية بما يساهم في تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات الغذائية المصرية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أنه يتم تقديم الدعم الفني والاستشاري لهذه المشروعات مما يعزز فرصها التصديرية والتنافسية، كما يتم مساعدة الشركات في الحصول على الشهادات واختبارات الجودة التي تحتاجها لدخول الأسواق الدولية وكيفية التغلب على العقبات التي تؤثر على تنافسيتها.

وأشار إلى التعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ عن طريق مشروع Africa Help Desk لتعزيز الأنشطة التجارية بالسوق الإفريقية وأن يكون الخيار الأول للمصدرين والراغبين في التصدير لإفريقيا، منوهًا بأن منصة المكتب الإفريقي بالمجلس التصديري توفر المعلومات الأساسية والمحدثة الخاصة بالتجارة الثنائية بين مصر ودول القارة الإفريقية.

ونوه بأن منصة المكتب الإفريقي تعمل على إحداث تأثير حقيقي على فرص التجارة بالبلدان الإفريقية وتلقي الضوء على طبيعتها، والاتفاقيات التجارية الإفريقية، والفعاليات والمعارض والأنشطة المصرية والإفريقية، والفرص التصديرية المتاحة ومعلومات فرص السوق والمعلومات المتخصصة للعمليات التصديرية.

وأوضح تتوفر بمنصة المكتب الإفريقي بالمجلس التصديري خدمات استشارية متخصصة للمصدرين والراغبين في التصدير، كما تعمل المنصة على تعزيز موقع المجالس التصديرية الخاصة بإفريقيا لتوفير قاعدة بيانات وخدمات ودراسات وآخر المستجدات الخاصة بالتجارة والتصدير لإفريقيا لتكون في متناول جميع الأعضاء.

وتابع أنه يتعاون أيضًا مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ من خلال دعوة الشركات العاملة للاشتراك في جائزة الابتكار الصناعي والتي تهدف إلى التعرف على ودعم الشركات الصناعية المصرية التي قامت بتنفيذ ابتكار بالمنتجات أو الخدمات أو العمليات، والذي أدى إلى زيادة الأرباح، أو توفير التكاليف، أو خلق فرص عمل، أو تعزيز التصدير.

يشار إلى أن صادرات الصناعات الغذائية حققت نموًا بنحو 35% بقيمة 265 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2024 لتبلغ 1.019 مليار دولار مقابل 755 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.