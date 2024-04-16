أمجد وهبة.. زوجان جمعهما فن المصغرات الخشبية.. منزل جدتهما أول الطريق

هبة " و" أمجد"، زوجان جمع بينهما الحب والود والتفاهم، وأيضاً ممارسة نفس الهوايات الفنية، وهى تصميم مصغرات تحاكى الواقع سواء على هيئة قطع أثاث أو آلات فنية، وكذلك تصميم منازل لعرائس الأطفال، وغيرها من الأعمال الفنية الأخرى، التى يجيدا تصميمها معاً.



تحدثت الزوجة هبة عبد العال، الحاصلة على بكالوريوس تجارة، ربة منزل، عن هواياتها مع زوجها أمجد الديسطي، الحاصل أيضاً على بكالوريوس تجارة، وقالت لصدي البلد مع المذيعة أوركيد سامي " :" الموضوع كان فى الأول بالنسبة لنا مجرد هواية بنحبها أنا وأمجد، بنمارسها وقت فراغنا، لكن مع الوقت تحولت لشغل، وده من أكثر من خمس سنين، فى الأول بدأنا بشغل العرائس المجسمة بالفوم، وكانت فكرتها جديدة وكنا بنحاول نخليها مش مجرد عروسة بس، بحيث تبقى ليها فائدة، زى نعمل مقلمة على شكل عروسة تنفع للأطفال وللكبار، وهدايا تتوزع فى السبوع، وطورنا التصميم وبدأنا نعمل عرائس لمهن معينة زى الدكتورة أو المدرسة، والتصميم ده عجب ناس كتير جداً".

استطردت :" بدأنا بعد كده نعمل تصميمات خاصة بمواسم دينية، زى فوانيس وزينة لشهر رمضان، وعرائس للمولد النبوى، ومن ناحية ثانية بدأنا نعمل أغلفة للكشاكيل المدرسية، وصممنا مصغرات وبيوت لعرائس الأطفال، محاكاة للواقع، مع الوقت بنتعلم و نطور أكتر فى شغلنا ".



هبة وأمجد لم يكتفيا بتصميم المصغرات ومنازل العرائس وغيرها من المشغولات اليدوية التى عرفا بها بين الناس، بل قررا مساعدة غيرهم من خلال إنشاء قناة تعليمية على موقع "اليوتيوب"، حيث قالت هبة:" قررت أنا وأمجد نعمل قناة تعليمية على اليوتيوب، عشان نقدر نعلم متابعينا ونفيدهم فى تنفيذ شغل الهاند ميد، زى عمل فن المصغرات وبيوت العرائس



وعن الأدوات التى يستخدمها هبة وأمجد فى تنفيذ تصميماتهم، قالت :" بنستخدم في شغلنا خامات كتير أوى، زي الخشب والفوم والفلين والقماش والكرتون المقوي، وحاجات كتير بنعملها إعادة تدوير ونستخدمها في تصميم المصغرات".

وعن الوقت الذى تقضيه هبة فى تنفيذ الأعمال اليدوية مع زوجها، قالت :"المجسمات والمصغرات الهاندميد، بتاخد وقت كبير جداً ومتعبة أوى، تقريباً ممكن الماكيت الواحد ياخد شغل لمدة أسبوع أو عشرة أيام، وبصراحة هو الموضوع متعب جداً وخصوصاً أن بناتي صغيرين، وطبعاً بشتغل في البيت، عشان أبقى متواجدة معاهم، وأقدر أتابع مذاكرتهم وطلباتهم".

وعن الصعوبات التى تقابل هبة وأمجد فى عملهم بالمشغولات اليدوية، قالت :"أكتر مشكلة بتقابلنا في شغلنا الشحن، لأن تصميماتنا بتحتاج إهتمام وإلا هتتلف وقت التوصيل، وكمان قلة الخامات فى السوق".

تحلم هبة بتحقيق العديد من الأمنيات مع زوجها أمجد، والتى عبرت عنها قائلة :"بتمنى إن شاء الله، بناتي يكبروا شوية، عشان نقدر نعمل ورشة خاصه بينا، نشتغل فيها وكمان نقدر نعلم فيها شغل الهاندميد، لأن ناس كتير بيطلبوا مننا نعمل ورش للتعليم، وكمان نعمل معرض باسم البراند بتاعنا ونعرض فيه شغلنا".



و اختتمت قائلة " أن الحقيقه انا وامجد عندنا هوايه تصميم المجسمات وبالاخص المجسمات صغيرة الحجم.(فن المصغرات).

وبنشعر بسعادة كبيرة قوى لما بنجسد مشهد حقيقي واقعى بكل تفاصيله سواء لاماكن تراثيه مصريه او شعبيه او آلات موسيقيه فى ماكت مجسم صغير الحجم.

و من اكتر المجسمات اللى بتنال إعجاب كتير قوي من العملاء مجسمات لاماكن وبيوت قديمه من زمان لان بيبقى فيها كتير من التفاصيل و الذكريات الجميلة اللى اكيد كانت موجودة فى حياتنا ايام زمان وبنفتكرها اول ما بنشوفها واللى بنتعمد نبرزها فى المجسمات اللى بنعملها..

زى الأماكن التراثيه والشعبية المصرية فى بلدنا، او الاسلاميه او بيوت وشوارع زمان بكل تفاصيلها الجميله. او آلالات الموسيقيه المصرية.

وبالفعل احنا صممنا العديد من المجسمات الصغيرة مثل

المسجد. وبيوت من أجيال سابقه زى جيل التمانينات والشارع المصرى بتاع زمان بأجواء رمضانيه والزينه والفوانيس متعلقه البيوت. والعربيه الكارو.وعربيه الفول. وطبليه زمان الخشب و ماكينه الخياطه. وآله العود

احنا مش بس بنجسد أماكن وأشياء فى مجسمات ملموسه احنا بنجسد زكرياتنا واحلى ايام عمرنا اللى بقالها سنين ونفسنا نفتكرها وترجع تاني

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