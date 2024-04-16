عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أمجد وهبة.. زوجان جمعهما فن المصغرات الخشبية.. منزل جدتهما أول الطريق

صدى البلد

هبة " و" أمجد"، زوجان جمع بينهما الحب والود والتفاهم، وأيضاً ممارسة نفس الهوايات الفنية، وهى تصميم مصغرات تحاكى الواقع سواء على هيئة قطع أثاث أو آلات فنية، وكذلك تصميم منازل لعرائس الأطفال، وغيرها من الأعمال الفنية الأخرى، التى يجيدا تصميمها معاً.

 


تحدثت الزوجة هبة عبد العال، الحاصلة على بكالوريوس تجارة، ربة منزل، عن هواياتها مع زوجها أمجد الديسطي، الحاصل أيضاً على بكالوريوس تجارة،  وقالت لصدي البلد مع المذيعة أوركيد سامي " :" الموضوع كان فى الأول بالنسبة لنا مجرد هواية بنحبها أنا وأمجد، بنمارسها وقت فراغنا، لكن مع الوقت تحولت لشغل،  وده من  أكثر من خمس سنين، فى الأول بدأنا بشغل العرائس المجسمة بالفوم، وكانت فكرتها جديدة وكنا بنحاول نخليها مش مجرد عروسة بس، بحيث تبقى ليها فائدة، زى نعمل مقلمة على شكل عروسة تنفع للأطفال وللكبار، وهدايا تتوزع فى السبوع، وطورنا التصميم وبدأنا نعمل عرائس لمهن معينة زى الدكتورة أو المدرسة، والتصميم ده عجب ناس كتير جداً".

 

استطردت :" بدأنا بعد كده نعمل تصميمات خاصة بمواسم دينية، زى فوانيس وزينة لشهر رمضان، وعرائس للمولد النبوى، ومن ناحية ثانية بدأنا نعمل أغلفة للكشاكيل المدرسية، وصممنا مصغرات وبيوت لعرائس الأطفال، محاكاة للواقع، مع الوقت بنتعلم و نطور أكتر فى شغلنا ".


هبة وأمجد لم يكتفيا بتصميم المصغرات ومنازل العرائس وغيرها من المشغولات اليدوية التى عرفا بها بين الناس، بل قررا مساعدة غيرهم من خلال إنشاء قناة تعليمية على موقع "اليوتيوب"، حيث قالت هبة:" قررت أنا وأمجد نعمل قناة تعليمية على اليوتيوب، عشان نقدر نعلم متابعينا ونفيدهم فى تنفيذ شغل الهاند ميد، زى عمل فن المصغرات وبيوت العرائس

 


وعن الأدوات التى يستخدمها هبة وأمجد فى تنفيذ تصميماتهم، قالت :" بنستخدم في شغلنا خامات كتير أوى، زي الخشب والفوم والفلين والقماش والكرتون المقوي، وحاجات كتير بنعملها إعادة تدوير ونستخدمها في تصميم المصغرات".

 

وعن الوقت الذى تقضيه هبة فى تنفيذ الأعمال اليدوية مع زوجها، قالت :"المجسمات والمصغرات الهاندميد، بتاخد وقت كبير جداً ومتعبة أوى، تقريباً ممكن الماكيت الواحد ياخد شغل لمدة أسبوع أو عشرة أيام، وبصراحة هو الموضوع متعب جداً وخصوصاً أن بناتي صغيرين، وطبعاً بشتغل في البيت، عشان أبقى متواجدة معاهم، وأقدر أتابع مذاكرتهم وطلباتهم".

 

وعن الصعوبات التى تقابل هبة وأمجد فى عملهم بالمشغولات اليدوية، قالت :"أكتر مشكلة بتقابلنا في شغلنا الشحن، لأن تصميماتنا بتحتاج إهتمام وإلا هتتلف وقت التوصيل، وكمان قلة الخامات فى السوق".

 

تحلم هبة بتحقيق العديد من الأمنيات مع زوجها أمجد، والتى عبرت عنها قائلة :"بتمنى إن شاء الله، بناتي يكبروا شوية، عشان نقدر نعمل ورشة خاصه بينا، نشتغل فيها وكمان نقدر نعلم فيها شغل الهاندميد، لأن ناس كتير بيطلبوا مننا نعمل ورش للتعليم، وكمان نعمل معرض باسم البراند بتاعنا ونعرض فيه شغلنا".

 


و اختتمت قائلة " أن الحقيقه انا وامجد عندنا هوايه تصميم المجسمات وبالاخص المجسمات صغيرة الحجم.(فن المصغرات).
وبنشعر بسعادة كبيرة قوى لما بنجسد مشهد حقيقي واقعى بكل تفاصيله سواء لاماكن تراثيه مصريه او شعبيه او آلات موسيقيه فى ماكت مجسم صغير الحجم.
و من اكتر المجسمات اللى بتنال إعجاب كتير قوي من العملاء مجسمات لاماكن  وبيوت قديمه من زمان لان بيبقى فيها كتير من التفاصيل و الذكريات الجميلة اللى اكيد كانت موجودة فى حياتنا ايام زمان وبنفتكرها اول ما بنشوفها  واللى بنتعمد نبرزها فى المجسمات اللى بنعملها..
زى الأماكن التراثيه والشعبية المصرية فى بلدنا،  او الاسلاميه او بيوت وشوارع زمان بكل تفاصيلها الجميله. او آلالات الموسيقيه المصرية.
وبالفعل احنا صممنا العديد من المجسمات الصغيرة مثل
المسجد. وبيوت من أجيال سابقه زى جيل التمانينات  والشارع المصرى بتاع زمان بأجواء رمضانيه والزينه والفوانيس متعلقه البيوت. والعربيه الكارو.وعربيه الفول. وطبليه زمان الخشب و ماكينه الخياطه. وآله العود 

احنا مش بس بنجسد أماكن وأشياء فى مجسمات ملموسه احنا بنجسد زكرياتنا واحلى ايام عمرنا اللى بقالها سنين ونفسنا نفتكرها وترجع تاني 

IMG_20240416_175018
IMG_20240416_175018
IMG_20240416_174856
IMG_20240416_174856
IMG_20240416_174843
IMG_20240416_174843
IMG_20240416_174826
IMG_20240416_174826
IMG_20240416_174808
IMG_20240416_174808
IMG_20240416_174759
IMG_20240416_174759
IMG_20240416_174747
IMG_20240416_174747
IMG_20240416_174736
IMG_20240416_174736
IMG_20240416_174727
IMG_20240416_174727
IMG_20240416_174717
IMG_20240416_174717
Screenshot_2024-04-16-17-44-18-55
Screenshot_2024-04-16-17-44-18-55
images - 2024-04-16T174328.184
images - 2024-04-16T174328.184
IMG_20240416_172902
IMG_20240416_172902
IMG_20240416_172851
IMG_20240416_172851
IMG_20240416_172835
IMG_20240416_172835
IMG_20240416_172758
IMG_20240416_172758
IMG_20240416_172749
IMG_20240416_172749
IMG_20240416_172741
IMG_20240416_172741
IMG_20240416_172731
IMG_20240416_172731
IMG_20240416_172723
IMG_20240416_172723
IMG_20240416_172716
IMG_20240416_172716
IMG_20240416_172704
IMG_20240416_172704
IMG_20240416_172656
IMG_20240416_172656
IMG_20240416_172648
IMG_20240416_172648
IMG_20240416_172620
IMG_20240416_172620
IMG_20240416_172609
IMG_20240416_172609
IMG_20240416_172559
IMG_20240416_172559
IMG_20240416_172547
IMG_20240416_172547
IMG_20240416_172534
IMG_20240416_172534
IMG_20240416_172525
IMG_20240416_172525
IMG_20240416_172515
IMG_20240416_172515
IMG_20240416_172508
IMG_20240416_172508
IMG_20240416_172459
IMG_20240416_172459
IMG_20240416_172444
IMG_20240416_172444
IMG_20240416_172437
IMG_20240416_172437

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غرامة 50 ألف جنيه.. قرارات نارية من رابطة الأندية بشأن قمة الأهلي والزمالك

عيد العمال مع شم النسيم.. تفاصيل أطول إجازة في العام للموظفين والطلاب

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد منطقة الشاطئ بحزب الله

الأهلي يُقرر تغليظ عقوبة "السوشيال ميديا" لـ250 ألف جنيه بعد واقعة عاشور

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة لجميع الصفوف الدراسية| صور

محمد الليثى: أزمة بين كولر ومعاونيه في الأهلي بعد القمة بسبب موديست

ترشيحاتنا

شكري: أي تهجير جماعي ناجم عن عمليات عسكرية برفح سيكون بمثابة جريمة حرب

لسوء الأحوال الجوية| تأجيل مباراة الهلال والعين في نصف نهائي أبطال آسيا

انخفاض جديد يضرب أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة الجنيه الآن

أذكار بعد الصلاة.. كيف كان النبي يختم الفرائض الخمس اليومية؟

إعلامي: اشتعال غرفة ملابس الأهلي عقب القمة بسبب كولر والتشكيل السيئ

رسميا| أبوسليم الليبي يحتج على الحكم محمد معروف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يفجر مفاجأة غير متوقعة عند تناول القهوة| تفاصيل

في عيد ميلادها الـ 51.. إطلالات أثارت الجدل لـ روجينا

نشرة المرأة والصحة.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بإطلالة بسيطة ونصائح تساعدك على تجنب الأتربة

لعن الله السحرة| شيخ جزائري يثير الجدل: سكان هذه الولاية مصابون بالمس (إيه الحكاية)

فيديو

استهتار ومجاملات وإهدار أموال.. مصطفى كامل يفتح النار على الفساد بنقابة الموسيقيين

ربنا مش كل الناس اتفقت عليه.. تعليق ريهام حجاج على منتقدي «صدفة»

بسببها معملتش أسناني.. تعليق هنا الزاهد على تشبيهها بفنانة شهيرة| ماذا قالت

كلمات صلاح عبد الله.. علي الحجار يطرح أغنية أجمل حاجة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ