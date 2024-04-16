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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مساعدات أوكرانيا وإسرائيل.. الديمقراطيون في مجلس الشيوخ ينتظرون مقترحات جونسون

تشاك شومر
تشاك شومر

قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، إنه يأمل في الحصول على مقترحات مفصلة من رئيس مجلس النواب مايك جونسون بشأن المساعدات الخارجية، بما في ذلك المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، اليوم الثلاثاء.

 

وقال شومر في كلمة ألقاها في مجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي "نأمل أن نحصل على تفاصيل اقتراح المتحدث في وقت لاحق اليوم. مرة أخرى، الوقت هو الجوهر"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

 

وأضاف أنه سيدرس اقتراحًا من مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريين للنظر في مساعدة الأمن القومي لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بشكل منفصل، بدلاً من مشروع قانون واحد.

 

وقال جونسون أمس الاثنين إن مجلس النواب الأمريكي سينظر في حزمة مساعدات خارجية هذا الأسبوع، ويقسمها إلى أربعة مشاريع قوانين منفصلة تدعم أوكرانيا وإسرائيل وتايوان واحتياجات الأمن القومي الأمريكي الأخرى.

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