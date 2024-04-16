درجة الحرارة تصل لـ 38..تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة|فيديو

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة ليوم واحد فقط، "غداً"، لافتاً إلى أن درجات الحرارة سوف ترتفع من 5_6 درجات مئوية غداً.



وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه من المتوقع أن تسجل العظمى بالقاهرة الكبرى غداً 36 درجة مئوية، مؤكداً أن هناك ارتفاع بدرجات الحرارة في السواحل الشمالية غداً حيث تتراوح بين 35_36 درجة مئوية.

الأرصاد:وجود منخفض جوي صحراوي حراري



وأشار مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ناتج عن الرياح الجنوبية الغربية، ووجود منخفض جوي صحراوي حراري في الصحراء الغربية.



ولفت محمود شاهين إلى، أن درجات الحرارة في شمال و جنوب الصعيد سوف تصل إلى 37 و 38 درجة مئوية خلال فترات النهار.



وأوضح مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية، ومحافظات شمال البلاد، بما فيها القاهرة ومحافظات شمال الصعيد.