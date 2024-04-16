بعد فتح أسواق المغرب لتصديرها.. هل ترتفع أسعار البطاطس بالأسواق؟

أعلنت وزارة الزراعة فتح أسواق المغرب أمام البطاطس المصرية وسط تخوفات من المواطنين بزيادة أسعارها على غرار البصل بعد تصدير كميات كبيرة منها .



فتح سوق المغرب

وفى هذا الصدد ، أكد السيد عباس مدير المكتب الفنى للحجر الزراعي ، أنه تم افتتاح فتح أسواق المملكة المغربية أمام البطاطس ، حيث قامت السلطات الزراعية المغربية (ONSSA) بإخطار الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسميا على فتح السوق المغربي أمام صادرات مصر الزراعية من البطاطس، والبدء فعليا في التصدير.

وأضاف "عباس" خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن محصول البطاطس من أهم المحاصيل التصديرية المصرية ، حيث تأتى بالمركز الثاني بعد الموالح من حيث التصدير .

وأشار " مدير المكتب الفنى للحجر الزراعي" إلي أنه تم تصدير تصدير 387 ألف 603 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح ، وذلك خلال الربع الأول من عام 2024 .

هل ترتفع البطاطس؟

ونفي أن ترتفع أسعار البطاطس بالأسواق بعد فتح أسواق جديدة أمامها ، قائلا :" لدينا ناتج محلى كثير يكفى ومايفيض يتم تصديره ، حيث أنه بلغ إنتاج العام الماضي من البطاطس ما يقرب من 7 مليون طن في حين أن استهلاكنا المحلي 5 ملايين طن كما أن أنواع البطاطس المطلوب تصديرها ليس عليها الطلب محليا " .



وأضاف المهندس السيد عباس أن التصدير ليس سبب فى ارتفاع أسعار المحاصيل هناك عوامل أخري ويعد التصدير أحد تلك العوامل بل وأقلهم تأثيرا على الأسعار .



وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 199 ألف 916طن، بالإضافة إلي تصدير 387 ألف 603 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 54 ألف و110 طن من الفاصوليا (طازجة + جافة)، محتله المركز الثالث في الصادرات، واحتلت البطاطا المركز الرابع بإجمالي 49 ألف و930 طن، في حين احتلت الطماطم الطازجة على المركز الخامس بإجمالي 32 ألف و 536 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 19 الف و592 طن، وجاء الرمان في المركز السابع بإجمالي 8563 طن، تلاه في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 6378 طن، بينما حصل الثوم الطازج على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4672 طن.