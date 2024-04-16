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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجان لتوفير السلع والخدمات لسكان بديل العشوائيات بالقليوبية

لجان التموين
لجان التموين

أعلن عيد عبد الله أبوزيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية تشكيل لجنة عمل بالمديرية يترأسها مجدى عبد الكريم عامر مساعد وكيل الوزارة والفريق المعاون له لتوفير السلع والخدمات لسكان مناطق بديل العشوائيات والمشكل بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجان للمرور على المدن التي تم نقل سكان العشوائيات إليها والوقوف على مطالب واحتياجات هذه المدن من خدمات لتوفير حياة كريمة لتلك الأسر وتوافر الخدمات التموينية (خبز _ سلع تموينية) وفتح منافذ الخبز والمنافذ السلعية المتحركة.

أجرى فريق عمل مديرية التموين جولة لإدارة تموين الخانكة ومكتب تموين العبور بالتنسيق مع جهاز مدينة العبور الجديدة وتم التوجه إلى مدينة العبور الجديدة، و تم توفير سيارة متنقلة بالمنطقة لصرف المقررات التموينيه للمواطنين بالبطاقات التموينية، وتم توفير سلع أساسية من سكر وزيت وأرز و مكرونة وسمن وفول وكافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

كما تم توفير الخبز البلدي المدعم بصفة يومية لحين انهاء إجراءات تشغيل المخبز ومشروع جمعيتى ومنافذ الخدمات وتم توفير أسطوانات البوتاجاز للمواطنين، و توفير الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين، بالإضافة إلى معرض أهلا رمضان الذى تم افتتاحه بالعبور الجديدة لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة للعمل على تلبية الخدمات للمواطنين.

وزارة التموين وكيل وزارة التموين القليوبية رئيس الجمهورية لجان للمرور

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