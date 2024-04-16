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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: الرؤية المصرية الضمانة الوحيدة لتحقيق الاستقرار الإقليمي

النائب الصافي عبد
النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب

قال النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، إن التحركات المصرية إزاء التصعيد الإيراني الإسرائيلي، الهدف منها عدم انزلاق المنطقة ودولها نحو منعطف خطر يؤدي لزعزعة الأمن والاستقرار وتهديد حياة الشعوب، مشيرا إلى أن تحركات مصر في الملف الخارجي في السنوات الأخيرة مع كافة دول العالم وتوطيدها لكثير من العلاقات بفضل قيادة الرئيس السيسي كان لها دور كبير في جعل كلمتها مسموعة وذات صدى كبير فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

لفت عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن مصر أصبحت ضمانة الاستقرار الإقليمي، وأصبحت ذات طرف أصيل لتقديم حلول فعالة من أجل تهدئة الأوضاع المشتعلة والمتصاعدة، مشيرا إلى أن الرئيس أول من حذر من خطورة اتساع رقعة الصراع في المنطقة، قائلا: على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته ويطبق مبادىء القانون الدولي المكلف بتنفيذها، تحقيقا للعدالة الشاملة.

أكد نائب الاسكندرية ضرورة تكثيف الجهود المصرية والتواصل مع الأطراف المعنية لوقف التصعيد ومحاولة احتواء الموقف، لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار، سيهدد الملايين.

واختتم النائب الصافي عبد العال حديثه بالقول: القيادة السياسية لديها من حكمة العقل ورشد التفكير وحسن اتخاذ القرار ما يجعلها صائبة في رؤيتها التي تدعم سبل السلم والاستقرار والتنمية، وحرصها على عدم الدخول في صراعات صفرية لن تجدي أو تفيد.

السيسي الرئيس السيسي مجلس النواب النواب النائب الصافي

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