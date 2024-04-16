غادة عبد الرازق تكشف كواليس شخصية عايدة في مسلسل صيد العقارب

أكدت الفنانة غادة عبد الرازق، أن شخصية "عايدة " في مسسل صيد العقارب من الادوار الجديدة في مسيرتها الفنية، وأنها بحثت عن هذا الدور وهذه النوعية من الاعمال لتعود بها إلى الدراما.

وأضافت غادة عبد الرازق، خلال لقاء عبر برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، ان دور جديد بالنسبة لي وكنت عاوزة العودة للدراما عبر هذه النوعية من الاعمال التي تجمع عدد كبير من النجوم ولاتقف عند نجم واحد بذاته كنت بحلم بيها.

واصلت : "كان قرار أني أققدم نوعية الاعمال التي يشارك فيها عدد كبير من النجوم وبالفعل فضلت أبحث عن هذا الدور لمدة شهريين ورجعنا لاعمال قديمة كانت من كتابة الكبير اسامة أنور عكاشة وكانت مجد فكرة ولكن لقينا علشان نجمعها هناخد وقت طويل جداً "

لافتة إلى أنها ظلت تبحث حتى عثرت على ضالتها من خلال الكاتب الكبير باهر قائلة :"لقينا الفكرة الي عايزاها معاه وأنها كانت موجودة لديه وكانت حلماً منذ عشر سنوات مضت وكل ماكان يبقى عاوز يبدأ فيها يكلف بعمل اخر فيتم تأجيل صيد العقارب .. قلت سبحان الله كأن الفكرة كانت مستنياني.