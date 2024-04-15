لوك جديد .. غادة عبد الرازق تشعل السوشيال ميديا |شاهد

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت فيها بإطلالة انيقة.

وتألقت غادة عبد الرازق، في اطلالتها مرتدية جيب قصيرة باللون الرمادي مع جاكيت لامع باللون الرمادي، وانتعلت بوت طويل باللون الأبيض لاكمال اللوك.

كما اختارت غادة عبد الرازق، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت غادة عبد الرازق، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت لون للشفاه من الوان النود ليبرز جمال أنوثتها.

وإليكم صور غادة عبد الرازق