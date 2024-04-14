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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فستان لافت.. نوال الزغبي تثير الجدل بظهور جديد| شاهد

نوال الزغبي
نوال الزغبي

شاركت الفنانة نوال الزغبي، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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وتألقت نوال الزغبي، مرتدية فستان طويل وأنيق باللون الكاشمير ، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نوال الزغبي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت نوال الزغبي، أن تسريحة أنيقة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز. 

وإليكم صور نوال الزغبي 

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