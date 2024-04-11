ملابس لافتة.. دينا الشربيني تستعرض جمالها | شاهد

شاركت الفنانة دينا الشربيني، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت دينا الشربيني، مرتديه بنطال أنيق باللون الأسود مع توب نفس اللون، ونسقت معهم جاكيت بدلة مميز ولافت باللون الاسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت دينا الشربيني، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت دينا الشربيني، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور دينا الشربيني